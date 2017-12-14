Кремль прокомментировал арест братьев Магомедовых

Арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, это (арест Магомедовых) – не какие-то одноразовые акции. В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая, целенаправленная политика», – передает ТАСС слова Пескова.

«Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Он заявил также, что ситуация с Магомедовыми никак не связана с борьбой во власти, такие утверждения являются «политическими пересудами», и Кремль не может участвовать в этих обсуждениях, передает РИА «Новости».

Песков рассказал также, что ранее Зиявудин Магомедов участвовал в ряде публичных мероприятий президента России Владимира Путина с бизнесменами, однако о каких-то иных встречах ему не известно.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.