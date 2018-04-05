Суд арестовал деньги братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

«Суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств», – передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко. Она не назвала сумму, которая подлежит аресту.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозреваются в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В Кремле подчеркнули, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «политические пересуды» о новом составе будущего российского кабмина достигли рекордного уровня после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства.