Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве на 26 млн рублей

Гендиректор компании «Лео Телеком» Антон Новиков арестован до 28 февраля, сообщил Благовещенский городской суд в Амурской области.

Его компания выполняла подрядные работы на космодроме Восточный. Новиков обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следствия, он завладел 25,86 млн рублей, которые принадлежали Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Новикова задержали в Шереметьево, когда он пытался вылететь во Вьетнам, передает ТАСС.