Жена Ходорковского подала в суд на американских режиссеров, изобразивших ее проституткой

Супруга российского бизнесмена Михаила Ходорковского Инна Ходорковская подала иск суд округа Колумбия на режиссеров пьесы «Клептократия», где жена предпринимателя изображена «проституткой и убийцей».

Ходорковская требует от авторов пьесы Кеннета Лина и Жаклин Гэй 75 тыс долларов в качестве возмещения ущерба, передает РИА «Новости».

Спектакль был поставлен в одном из театров Вашингтона и получил прохладные отзывы критиков. Пьеса рассказывает о карьере Ходорковского и уголовном преследовании. Жена бизнесмена считает, что автор произведения выступает на стороне Кремля, несмотря на крайне негативный образ властей России в пьесе, отмечается в сообщении. В исковом заявлении говорится, что «ответчики Жаклин Гэй и Кеннет Лин стали неотъемлемой частью действий российского правительства по очернению господина Ходорковского». Как утверждает супруга экс-главы ЮКОСа, Ходорковский был одним из главных сторонников демократии в России и выступал против коррупции, за что и подвергся преследованию властей.

Помимо этого, Ходорковскую возмутило то, как автор показал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, по которому были осуждены бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин и совладелец компании Леонид Невзлин.

«В частности, ответчики показывают, что Ходорковская поощряет убийство Петухова, говоря своему мужу, что он должен «сделать то, что нужно сделать» и что убийство «пойдет им на пользу», – говорится в заявлении

По мнению американского юриста Брюса Маркса, перспективы дела в суде выглядят призрачно, так как авторы «Клептократии» всегда могут сослаться на принцип свободы слова. Кроме того, вопросы обсуждения российских олигархов вроде Ходорковского являются предметом общественного интереса, подчеркнул юрист.