Бастрыкин назвал число пойманных за год взяточников с особым правовым статусом

За прошлый год следователи привлекли к ответственности за взятки 505 человек с особым правовым статусом, то есть чиновников, судей, адвокатов и силовиков, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 505 лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 75 адвокатов, 61 член избирательной комиссии, 59 следователей органов внутренних дел и СК, 12 прокуроров, четыре судьи», – сказал Бастрыкин во время коллегии СК.

При этом в 2017 году количество фигурантов уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями, среди лиц с особым правовым статусом было свыше 600 человек, передает РИА «Новости».

Также Бастрыкин рассказал, что за прошлый год СК смог добиться возмещения в бюджет свыше 42 млрд рублей неуплаченных налогов. По его словам, в 2018 году в судв направили свыше 18 тыс. уголовных дел в экономической сфере в отношении более 20 тыс. обвиняемых.

Напомним, в конце февраля по подозрению в получении взятки задержали заместителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии. Ранее были задержаны руководитель антикоррупционного управления МВД Алтайского края Вадим Надвоцкий и его бывший коллега.

Также в феврале следствие потребовало арестовать начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы, а чиновник Министерства обороны рассказал о полученных от депутата взятках в размере 65 млн рублей.