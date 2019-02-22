Замглавы антикоррупционного управления МВД Северной Осетии задержан по подозрению во взятке

Заместителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии – Алании задержали по подозрению в получении взятки.

«В настоящее время по подозрению в получении взятки задержан заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия – Алания», – приводит ТАСС слова сточника в правоохранительных органах.

При этом сумма взятки не уточняется.

Напомним, в конце 2018 года по подозрению о взятке в размере 5 млн рублей были задержаны руководитель антикоррупционного управления МВД Алтайского края Вадим Надвоцкий и его бывший коллега.