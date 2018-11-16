Главного в алтайской полиции борца с коррупцией заподозрили во взятке

Руководитель антикоррупционного управления ГУ МВД Алтайского края Вадим Надвоцкий и его бывший коллега были арестованы по делу о взятке в 5 млн рублей, сообщает СК России.

«Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин арестованы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере», – сообщает ведомство, передает РИА «Новости».

По версии следствия, полковник полиции с помощью бывшего коллеги получил 5 млн рублей от предпринимателя. Взамен Надвоцкий обещал прекратить проверки его предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Задержание производилось оперативниками ГУ собственной безопасности МВД России совместно с сотрудниками краевого УФСБ, говорится на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Руководитель алтайского ГУ МВД Андрей Подолян назначил проверку в отношении полицейского.

«В случае установления его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.