Следствие решило потребовало ареста чиновника ФТС

Сотрудники СК намерены ходатайствовать об аресте начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Сергея Галенкова.

Ранее против чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в 140 тыс. долларов от одного из коммерсантов при посредничестве заместителя и еще троих, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, 8 февраля 2017 года таможня изъяла продукцию из-за недостоверной информации о товаре. Во избежание наказания коммерсант, действуя через трех посредников, в разное время передал Галенкову указанную взятку. Против него самого и посредников также возбуждены уголовные дела.

Ранее первую замглавы Щелковского района Подмосковья объявили подозреваемой в мошенничестве в отношении муниципального имущества. Утверждается, что администрации причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.