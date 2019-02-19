Замглавы Щелковского района заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий рассказала, что первую замглавы Щелковского района Подмосковья подозревают в мошенничестве в отношении муниципального имущества.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Щелковского муниципального района и ее подчиненного – начальника управления земельных отношений (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – приводит ТАСС слова Врадий.

Она сообщила, что администрации причинили ущерб на сумму свыше 7 млн рублей.

Ранее в администрации Щелковского района начались обыски.

В июне 2018 года был арестован глава управления земельных отношений районной администрации Виталий Андрусенко, которого обвиняли в получении взятки 20 млн рублей.