Заподозренного в получении взятки чиновника из Подмосковья отправили в СИЗО

Бабушкинский суд Москвы арестовал главу управления земельных отношений администрации Щелковского района Подмосковья Виталия Андрусенко, обвиняемого в получении взятки в 20 млн рублей.

Отмечается, что меру пресечения в виде содержания под стражей Андрусенко суд назначил на два месяца – до 7 августа, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Андрусенко накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.