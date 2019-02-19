Обыски начались в Щелковской администрации

Следственный комитет проводит обыски в администрации Щелковского района Московской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Происходит выемка документов. Иных подробностей не сообщается.

В июне 2018 года суд арестовал главу управления земельных отношений администрации Щелковского района Виталия Андрусенко, обвиняемого в получении взятки в 20 млн рублей.