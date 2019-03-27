В НАТО активизировали разведдеятельность у границ России

НАТО активизирует разведдеятельность у российских границ, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Грушко заявил в ходе научно-практической конференции «ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества» в Дипломатической академии МИД России, что «под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», передает РИА «Новости».

Он указал также, что политика Североатлантического альянса оказывает «негативный эффект на стабильность в Евроатлантике».

Кроме того, члены альянса продолжают деятельность, направленную на сохранение фрагментированного характера пространства безопасности.

Замглавы МИД России отметил, что «инструменты поддержания стабильности в Европе оказались неэффективными», и это «привело к обострению старых и возникновению новых кризисов и конфликтов».

Так, не спадает угроза терроризма, сохраняется проблема нерегулируемых миграционных потоков, нарастают противоречия, связанные с неравномерностью развития и уровнем благосостояния стран, борьбой с контролем над ресурсами, доступом к рынку сбыта и транспортным артериям.

Более того, оказались живучими стереотипы холодной войны. Демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства, однако ставка на односторонние действия приведет к расширению пространства хаоса и неуправляемости.

Глушко заявил также, что «сегодня ОБСЕ перенасыщена агрессивной риторикой и используется для продвижения узких интересов отдельных стран или групп стран».

При этом, несмотря на все сложности, в Москве уверены, что потенциал ОБСЕ «далеко не исчерпан».

Примером задействования антикризисных возможностей организации являются «усилия по содействию урегулирования внутриукраинского конфликта через механизмы контактной группы и специальной мониторинговой миссии».

Замглавы МИД указал также, что «переговорные форматы ОБСЕ играют позитивную роль в содействии разрешению других конфликтов, выделю процессы приднестровского и нагорно-карабахского урегулирования, а также женевские дискуссии по Закавказью».

Также он отметил роль ОБСЕ как площадки для поддержания широкого межгосударственного диалога по безопасности в условиях, когда прямые каналы контактов часто не действуют.

«Мы продолжаем верить в конструктивный потенциал ОБСЕ. Ключ к успеху в том, чтобы строить отношения на равноправной основе, уважая интересы друг друга», – констатировал Грушко.

Также он коснулся ситуации вокруг заявления президента США Дональда Трампа о возможном вступлении в Североатлантический альянс Бразилии, передает ТАСС.

Глушко отметил, что «в размере амбиций членам НАТО не откажешь», а также задался вопросом о том, читал ли американский лидер «Вашингтонский договор, где говорится, кто может стать участником альянса».

«В любом случае эта политика достижения односторонних преимуществ, направленная на отстраивание состоявшегося многополярного мира по калькам прошлого столетия, чрезвычайно живуча. Конечно эти заявления не способствуют разрядке конфронтационный атмосферы», – сказал Глушко.

Ранее сообщалось, что у границ России обнаружен третий за сутки американский бомбардировщик. До этого российские истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, летавших у границ России на Балтике.

Также президент Владимир Путин заявил, что в 2018 году органами контрразведки была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США отправляют свои бомбардировщики к границам России.