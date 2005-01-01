Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Полеты проводились с разницей в несколько часов, передает «Интерфакс».

До морской границы России в данном регионе B-52H не долетали примерно 160–170 км.

Напомним, американские бомбардировщики уже около недели проверяют бдительность российских ПВО.

B-52H способны нести ядерное оружие.