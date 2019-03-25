У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщик

Вблизи Калининградской области обнаружен третий за день бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, сообщили в западных диспетчерских службах.

Самолет вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, после чего вошел в воздушное пространство над Балтийским морем и взял курс вдоль польского побережья в направлении Калининграда, передает «Интерфакс».

Бомбардировщик находился от морской границы Калининградской области на расстоянии примерно 158 километров и был в зоне действия систем ПВО России. Затем самолет ушел на север, продолжая курсировать над международными водами Балтийского моря в направлении Эстонии.

Сообщается, что ранее в понедельник на расстоянии 140 километров от морской границы Калининградской области были обнаружены два бомбардировщика B-52H Stratofortress, причем один из самолетов затем продолжил полет в небе над юго-западом Литвы в районе полигона Казлу-Руде, что в 60 км от российско-литовской границы. При этом в ходе трехчасового полета Stratofortress несколько раз приближался на расстояние 11-18 км к сухопутной границе Калининградской области.

На прошлой неделе российские истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, летавших у границ России на Балтике.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США отправляют свои бомбардировщики к границам России.