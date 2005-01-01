Су-27 дважды за сутки сопроводили американский бомбардировщик над Балтийским морем

Российские истребители Су-27, находящиеся в составе дежурных сил по противовоздушной обороне, дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, пролетавших над нейтральными водами Балтийского моря, об этом сообщил Национальный центр управления обороны России.

«Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение», – отмечается в сообщении центра, передает ТАСС.

В сообщении также говорится, что истребители Су-27 не допустили приближения к госгранице B-52H.

По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США провели уже семь полетов над Балтийским морем.

В четверг Минобороны России сообщило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы. Российское военное ведомство опубликовало видео инцидента.

Однако официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн заявляла, что истребители Су-27 ВКС России якобы не отгоняли B-52 от границы страны над Балтийским морем. По ее словам, американский самолет без помех выполнил свое задание.