США рассказали свою версию взаимодействия Су-27 и B-52 над Балтикой

Истребители Су-27 ВКС России не отгоняли американский стратегический бомбардировщик B-52 от границы страны над Балтийским морем, американский самолет без помех выполнил свое задание, об этом заявила официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн.

B-52 участвовал в «учебно-тренировочных полетах в качестве наглядной демонстрации приверженности США обеспечению региональной безопасности», пояснила Питтмэн, передает ТАСС.

Она добавила, что борт проводил повседневные операции в международном воздушном пространстве и «осуществлял свободу навигации и полетов», а взаимодействие ВКС России и ВВС США было «обычным».

«Пилоты использовали транспондеры и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, и бомбардировщик смог завершить свое задание», – рассказала Питтмэн.

Она добавила, что операции ВВС США и совместные действия с союзниками «демонстрируют и укрепляют нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности».

Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы.

В среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.