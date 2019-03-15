Американский бомбардировщик B-52 пролетел у границ России

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтийского моря вблизи границ России, сообщили западные ресурсы, отслеживающие перемещения авиации.

Как передает «Интерфакс», самолет совершил полет над Атлантическим океаном, пролетел над Англией, Германией, после чего направился в сторону морской граница Калининградской области.

Сообщается, что бомбардировщик несколько минут был в зоне действия российских ПВО и находился у границы России на расстоянии порядка 120 километров. Затем он отправился на авиабазу Фэрфорд в Британии.

В прошлом году сообщалось о разведывательных полетах самолетов НАТО у границ России на Балтике.

В феврале российский истребитель Су-27 проконтролировал полет самолета-разведчика ВВС Швеции вблизи российских границ.