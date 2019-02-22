В Минобороны отвергли утверждения Швеции об опасных маневрах Су-27 над Балтикой

В российском военном ведомстве сообщили, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО проконтролировал полет самолета-разведчика ВВС Швеции вблизи границ России, находясь на безопасном расстоянии над нейтральными водами Балтийского моря.

По данным ведомства, во вторник, 19 февраля, средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель, передает ТАСС.

Для установления принадлежности воздушного объекта в воздух был поднят российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО, сообщили в Минобороны.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции», – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что после удаления иностранного самолета от границы истребитель вернулся на базу.

Ранее Минобороны Швеции заявило, что российский истребитель Су-27 над Балтийским морем якобы опасно сблизился с шведским самолетом радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. Министр обороны Швеции назвал действия российского самолета «выходящими за рамки нормы».