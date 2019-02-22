Швеция заявила об опасном сближении российского Су-27 с их самолетом

Минобороны Швеции заявило, что российский истребитель Су-27 якобы сблизился с шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем на 20 метров.

«Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы», – заявил министр обороны страны Петер Хультквист, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sveriges Radio.

По этим данным, шведский самолет в момент сближения был в международном воздушном пространстве.

В январе социальных сетях опубликовали видео маневра Су-27 ВКС России, жестко отогнавшего истребитель НАТО.