У границ России на Балтике за день замечено пять западных военных самолетов

Самолеты западных стран и НАТО провели разведывательные полеты у границ России, сообщают сайты, отслеживающие передвижение авиации.

Вдоль границ Калининградской Ленинградской и Псковской областей летал БПЛА RQ-4B, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, передает «Интерфакс».

У границ Калининградской области также замечены стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS.

Кроме того, у российского побережья на юге Балтики летал стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W.

Напомним, иностранные самолеты проводят активную разведывательную деятельность у российских границ.