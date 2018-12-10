Ядерный бомбардировщик ВВС США отработал условную атаку на базу Балтфлота

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H днем в среду приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

В 11.45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 13.20 он отработал условную атаку на базу Балтийского флота, передает РИА «Новости».

Самолет летел на высоте около 8 тыс. метров.

Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.

При том, что американские бомбардировщики регулярно появляются у границ России, США сочли провокационным перелет российских Ту-160 из России в Венесуэлу в декабре 2018 года.