США перебросили в Европу эскадрилью ядерных бомбардировщиков

Начиная с четверга, Соединенные Штаты перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.

В субботу сообщалось о прибытии в Англию пятого B-52H Stratofortress. Спустя несколько часов после этого с авиабазы Барксдейл в американской Луизиане на британскую территорию прибыл еще один бомбардировщик.

За предыдущие двое суток на авиабазе Фэрфорд приземлились четыре таких бомбардировщика.

По информации «Интерфакса», в ближайшие дни их количество там может быть доведено до восьми единиц. Отмечается, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для вторжения в Ирак.

Напомним, до прибытия на авиабазу бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета совершили подлеты к Калининградской области, но не ближе 150 километров к российской границе.