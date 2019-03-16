США отправили в Европу пятый способный нести ядерное оружие самолет

Соединенные Штаты в субботу перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании пятый стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который может нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

За предыдущие два дня на авиабазу Фэрфорд уже прибыли четыре таких бомбардировщика с авиабазы штата Луизиана, а в ближайшие дни может прилететь еще несколько самолетов, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, ранее подобная переброска стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд была в 2003 году, тогда на авиабазе разместилось около 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Также стало известно, что до прибытия на авиабазу бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета совершили подлеты к Калининградской области, но не ближе 150 км к российской границе.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Крыма.