Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Тяжелый беспилотник Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 16.30 мск в пятницу начал шестичасовой полет вдоль западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи, передает «Интерфакс».

США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, 10 марта американский беспилотник совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики.

Двумя днями ранее, 8 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.