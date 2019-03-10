Американский беспилотник провел многочасовую разведку у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье, 10 марта, совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 9.35 мск.

Не менее шести с половиной часов беспилотник осуществлял полет вдоль границ Калининградской области и приблизительно четыре с половиной часа кружил у западных границ Псковской и Ленинградской областей, передает «Интерфакс».

США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, в пятницу, 8 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

В четверг в Минобороны сообщали, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России по противовоздушной обороне перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США RC-135.