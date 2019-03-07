Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России по противовоздушной обороне перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США RC-135, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве рассказали, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. В результате на перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне, передает ТАСС.

Истребитель ВКС идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик США RC-135, после удаления которого от границы России вернулся на базу.

США регулярно проводят воздушную разведку вблизи российских границ. Так, в середине февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани.