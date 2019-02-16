ВВС США провели многочасовую разведку вблизи Кубани и Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Судя по маршруту полета, изначально американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk направлялся для проведения очередного разведывательного задания у линии разграничения в Донбассе, однако в небе над Днепропетровской областью Украины он по неизвестным причинам сделал разворот и направился к Крыму, где к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки RC-135U, передает «Интерфакс».

RC-135U и RQ-4B Global Hawk, вылетевшие соответственно с авиабаз Суда-бэй на греческом острове Крит и Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировали вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма.

Отметим, в последнее время США неоднократно отправляли свои самолеты для проведения воздушной разведки вблизи российских границ.