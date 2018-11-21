США заявили о «провокационном» перелете Ту-160 из России в Венесуэлу

Пентагон заявил, что на этой неделе Россия развернет стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэле, проведя «провокационные учения», сообщают СМИ.

Официальные лица министерства обороны США заявили, что по крайней мере два Ту-160 вылетят с авиабазы в России в Венесуэлу в рамках учений, подразумевающих в том числе дозаправку в воздухе. Перелет российских бомбардировщиков в Южную Америку станет седьмым для Ту-160 за последние три месяца, пишет Washington Free Beacon.

Бывший сотрудник Пентагона и специалист по российским вооруженным силам Марк Шнайдер заявил, что число подобных «провокационных» полетов Ту-160 увеличивается. Одним из них он назвал инцидент возле Норвегии в конце октября, когда британские и норвежские истребители сопровождали над Баренцевым морем российские бомбардировщики.

Использовались бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также во время недавних учений в Средиземном море и над Северным полюсом, отметил Шнайдер.

Ожидается, что Пентагон будет пристально следить за Ту-160 из-за их способности запускать крылатые ракеты с ядерным оружием по целям США.

Между тем, США отправляют свои бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, к границам России. Так, американские стратегические бомбардировщики B-52 неоднократно проводили учения в Прибалтике. Подлетали вплотную к российским границам и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B.