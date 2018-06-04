Американские бомбардировщики подлетели к границам России

Переброшенные в Европу дальние сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer провели в понедельник тренировочные полеты у российских границ в Прибалтике, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Два бомбардировщика вылетели к российским границам с авиабазы Фэрфорд в Британии, передает «Интерфакс».

Также у границ Калининградской области провел разведку самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения НАТО E-3A Sentry AWACS.

30 мая сообщалось, что три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США В-1В приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании после трансатлантического перелета.