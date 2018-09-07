Минобороны подтвердило сопровождение российских Ту-95МС над Арктикой американскими F-22

Минобороны подтвердило, что истребители американских ВВС F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС при выполнении плановых полетов над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, без нарушений границ других стран.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американские F-22 провели на прошлых выходных перехват и сопровождение двух российских Ту-95МС.