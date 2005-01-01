Пентагон отказался признать перехват B-52 российским Су-27

В министерстве обороны США не согласны с тем, что российский Су-27 отогнал американский стратегический бомбардировщик B-52 над Балтикой, об этом заявил представитель военного ведомства Соединенных Штатов Эрик Пэхон.

«20 марта у B-52 была рутинная встреча с российским Су-27, который осуществлял операции над Балтийским морем», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, американские летчики «использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом».

«Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить свою миссию», – добавил представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн также заявляла, что истребители Су-27 ВКС России якобы не отгоняли американский стратегический бомбардировщик B-52 от границы страны над Балтийским морем. По ее словам, американский самолет без помех выполнил свое задание.

В четверг Минобороны России сообщило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы. Российское военное ведомство опубликовало видео инцидента.

В Кремле ранее подчеркивали, что появление в Европе американских B-52, способных нести ядерное оружие, добавляет напряженности.