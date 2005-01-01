В Кремле отреагировали на переброску американских B-52 к границам России

Переброска Вашингтоном шести стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации», – заявил Песков, добавив, что «это вызывает дополнительную напряженность».

«Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

В середине марта стало известно, что США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерные заряды.

20 марта два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы.