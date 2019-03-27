Российские специалисты по кибербезопасности прибыли в Венесуэлу

В числе россиян, прибывших на прошлой неделе в Венесуэлу, если бойцы спецназа и специалисты по кибербезопасности, заявил американский чиновник на условиях анонимности.

По мнению Вашингтона, прибывшие в Каракас российские военные «должны защитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от смены режима и обеспечить точку опоры для Москвы в Латинской Америке». При этом специалисты по кибербезопасности могут оказать сторонникам президента Венесуэлы Николаса Мадуро помощь в наблюдении и защите кибернетической инфраструктуры правительства, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Минобороны России также сообщает, что в Венесуэлу прибыл и российский спецназ. «Несмотря на то, что Россия (по нашим данным) не собирается становиться стороной какого-либо военного конфликта в Латинской Америке, в случае обострения ситуации разумнее всего рассчитывать на своих спецов – ведь потенциальные интервенты могут решить иначе», – пишет автор канала – военный корреспондент Семен Пегов.

Ранее дипломатический источник в Венесуэле объяснил, что российские военные прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях».

При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария. В ответ МИД России напомнил, что США открыто предпринимают усилия по организации государственного переворота в Венесуэле.