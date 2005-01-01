Захарова ответила на обвинения о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

Официального представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов об обвинениях России со стороны высокопоставленных должностных лиц из США, а также генерального секретариата ОАГ во «вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы.

«Продолжая агрессивную риторику в адрес Венесуэлы, открыто предпринимая усилия по организации государственного переворота в этой стране, США одновременно пытаются угрожать тем, кто сотрудничает с её законными властями, в том числе России. Американский Конгресс по ускоренной процедуре рассматривает законопроект о мерах воздействия на участников российско-венесуэльского взаимодействия, полагая, что на Москву можно воздействовать санкциями, к которым Россия уже приспособилась и на которые перестала обращать внимание», – заявила Захарова.

По ее словам, США не удалось поменять официальную власть Каракаса в том числе и благодаря уверенной и четкой российской позиции в отношении защиты международного права. После этого американская сторона заявила, что «не потерпит вмешательства враждебных иностранных держав в дела Западного полушария». Захарова считает, что эта позиция отлично иллюстрирует отношение Вашингтона к Венесуэле и латиноамериканским государствам, которым отказывают в суверенитете, говорится на сайте ведомства.

Представитель МИД вспомнила о новых разговорах про «доктрину Монро» в США. Таким образом, считает она, США продолжают считать Латинскую Америку своим «задним двором», как и 200 лет назад в колониальную эпоху, требуя беспрекословного подчинения, а «от других стран – забыть дорогу в этот регион».

«Не вполне понятно, что в таком случае США делают в Восточном полушарии. Возможно, они полагают, что народы этой части света испытывают чувства благодарности, когда Вашингтон по своему усмотрению меняет их лидеров, убивая неугодных. Или США считают, что люди ждут, когда американцы на крыльях своих бомбардировщиков принесут им демократию. Это можно узнать у иракцев, ливийцев, сербов», – добавила Захарова.

Она уверена, что США снова решили «навести порядок» в Латинской Америке, начав с Венесуэлы. Также Захарова ответила, что не удивлена заявлениям генерального секретариата Организации американских государств о «военном вторжении на территорию Венесуэлы» со стороны России. Она ответила, что Россия действует в строгом соответствии с венесуэльской конституцией, а «ахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».

Также Захарова подчеркнула, что Россия собирается продолжать сотрудничество как со своим стратегическим партнером Венесуэлой, так и с другими государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.

Журналист Владимир Соловьев ответил Болтону про «вмешательство» российских военных в дела Венесуэлы.