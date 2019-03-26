Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц за «связь» с Россией и Ираном

Руководство Facebook объявило об удалении свыше 2,6 тыс. страниц соцсети, которые якобы связаны с Россией и Ираном.

«Сегодня мы удалили из Facebook и Instagram в общей сложности 2632 страниц, групп и аккаунтов, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение. Операции, которые мы выявили, были связаны с Ираном, Россией, Македонией и Косово», – сообщили в компании, передает ТАСС.

По мнению руководства соцсети, владельцы данных аккаунтов и страниц «вводили в заблуждение» пользователей по поводу своей активности. На страницах, якобы связанных с Россией, при этом будто бы публиковалась некая информация, имеющая отношение к Украине. «Лица, стоящие за этими действиями, использовали, в основном, фальшивые аккаунты, чтобы размещать спам-контент в группах и на страницах», – утверждает соцсеть.

Аккаунты, якобы связанные с Ираном, при этом, как утверждают в Facebook, были нацелены на аудиторию в таких странах, как Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан. Их владельцы, представляясь жителями указанных государств, будто бы размещали сообщения, которые транслировали позицию иранских государственных СМИ по таким темам, как санкции против Тегерана, конфликты в Сирии и Йемене, палестино-израильский вопрос.

Facebook уже не раз удаляет якобы фальшивые страницы, которые, по версии руководства соцсети, управлялись из России и владельцы которых якобы пытались оказать влияние на политические и социальные процессы в других странах, в том числе в США.