Facebook и Instagram удалили 500 якобы связанных с Россией аккаунтов

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалено более 500 страниц и аккаунтов, якобы принимавших участие в «скоординированном недостоверном поведении в рамках сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы».

В сообщении администрации Facebook говорится, что социальная сеть удалила в общей сложности 364 страницы и аккаунта, а на основании «подсказки» от американских правоохранителей были удалены еще 107 страниц, групп и аккаунтов в Facebook и 41 аккаунт в Instagram, которые будто бы участвовали в «скоординированном недостоверном поведении в рамках берущей свое начало в России сети, действовавшей на Украине», передает ТАСС.

Facebook утверждает, что страницы, позиционировавшиеся как независимые СМИ, якобы были связаны с информационным агентством Sputnik.

Отмечается, что на упомянутых страницах затрагивались темы протестных движений и коррупции в этих странах. На них были подписаны от 180 до 790 тыс. человек, а в Instagram в среднем было по 55 тыс. подписчиков.

В декабре глава Google Сундар Пичаи заявлял, что два связанных с Россией аккаунта якобы отвечали за «вмешательство» в американские выборы 2016 года и потратили на эти цели 4,7 тыс. долларов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает никакой критики.