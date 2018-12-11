Google назвал потраченную Россией сумму на «вмешательство» в выборы

Глава Google Сундар Пичаи утверждает, что два связанных с Россией аккаунта отвечали за «вмешательство» в американские выборы 2016 года и потратили на эти цели 4,7 тыс. долларов.

«Мы провели очень тщательное расследование в 2016 году. Сейчас мы знаем, что было два основных рекламных аккаунта, связанных с Россией, и они разместили рекламу в Google на сумму в 4,7 тыс. долларов», – передает его слова ТАСС.

Конгрессмены уточнили, действительно ли он назвал правильную цифру, на что Пичаи ответил утвердительно.

«Любая сумма – это нехорошо в данной ситуации, но мы выявили незначительную активность», – добавил Пичаи.

Отметим, что это крайне маленькая сумма для того, чтобы можно было «повлиять» на выборы. По данным Федеральной избирательной комиссии США, до начала выборов с начала избирательной кампании Хиллари Клинтон потратила 897,7 млн долларов, Дональд Трамп – 429,5 млн долларов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает никакой критики.