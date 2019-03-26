Лондонский суд принял сторону Baring Vostok в споре с банком «Восточный»

Лондонский международный арбитражный суд счел, что совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну следует отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над кредитной организацией.

Согласно решению лондонского арбитража, Baring Vostok имеет право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн холдингс», пишет Financial Times.

В понедельник Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства компании Аветисяна «Финвижн холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный», на которые претендует бизнесмен в рамках исполнения опциона. При этом компания «Финвижн» Аветисяна еще до решения лондонского суда называл его «неисполнимым» в России.

Evision владеет 51,62% «Восточного». Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежит 40% банка: у Аветисяна 32,02%, у Шерзода Юсупова – 4,4%.

Банк сейчас переживает острую фазу конфликта акционеров. В феврале по заявлению Юсупова основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение.

В Кремле заявляли, что знают об опасениях бизнеса из-за дела в отношении основателя Калви и привержены созданию комфортных условий для инвесторов.