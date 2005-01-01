Основателю фонда Baring Vostok предъявили обвинение

Основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщил источник в следственных органах.

«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», – сказал источник ТАСС.

На прошлой неделе четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда.