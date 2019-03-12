В Кремле прокомментировали опасения бизнеса из-за дела Калви

В Кремле знают об опасениях бизнеса из-за дела в отношении основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и привержены созданию комфортных условий для инвесторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Первое – мы, действительно, знаем и, действительно, через различные бизнес-ассоциации, организации представители бизнеса не только американского, но из других стран высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви. Нам об этом известно, и вы знаете, что каждый раз мы заверяем партнеров торгово-экономических в том, что Россия была, есть и остается приверженной основной цели – создания максимально комфортных условий для иностранного бизнеса здесь, в нашей стране для иностранных инвесторов. Эта позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблемая, она остается абсолютно без изменений», – сказал Песков.

Так он прокомментировал возможный бойкот ПМЭФ американскими бизнесменами из-за дела Калви, передает РИА «Новости».

Песков также отметил, что президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Безусловно, это форум где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также выразил надежду, что в установленные законом сроки будет ясность, виновен или нет бизнесмен Майкл Калви.

Тем временем в Росконгрессе сообщили, что не располагают какой-либо официальной информацией о планах посла США относительно Петербургского международного экономического форума.

«Аккредитация участников, в том числе и представителей США, на форум открыта и продолжится вплоть до его начала. Обращаем внимание, что традиционно делегация из США – одна из самых многочисленных на форуме. В частности, в ПМЭФ-2018 приняли участие более 550 представителей США», – отметили в фонде.

Во вторник американский посол в России Джон Хантсман заявил, что не поедет на запланированный на 6-8 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

В середине февраля основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.