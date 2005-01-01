Посол США в России отказался участвовать в ПМЭФ из-за ареста Калви

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что не поедет на запланированный на 6-8 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

Об этом глава дипмиссии США сказал представителям американского бизнеса в России в прошлом месяце. В посольстве США в Москве от комментариев отказались, пишет Financial Times.

Кроме того, по данным издания, от участия в форуме могут также воздержаться представители крупных американских компаний. Так, с начала расследования в отношении Калви несколько бизнесменов из США уже отменили запланированные поездки в Россию или обратились за консультацией относительно обеспечения безопасности находящихся в России американских сотрудников, передает ТАСС.

В середине февраля основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.