Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба на шесть лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям», – сообщается на сайте МИД Украины.

На Украине считают, что Россия якобы нарушила нормы и принципы международного права, а также права человека.

«Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину», – добавили в МИД. Там также призвали международное сообщество усилить давление на Россию.

Сам Гриб сообщил о бессрочной голодовке из-за неоказания ему медицинской помощи.

«Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания медпомощи в СИЗО и недопуска украинских врачей», – сказала адвокат Марина Дубровина, добавив, что ее подзащитный будет пить только воду, передает ТАСС. Она сообщила, что 21 марта в ходе прений врач констатировал у Гриба обострение хронического гастрита и ОРВИ.

Ранее подсудимый неоднократно жаловался на «боли, тошноту, температуру» и отмечал, что «если я нормально выгляжу, это не значит, что я нормально себя чувствую», сообщает агентство. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Гриб «находится на грани жизни и смерти», ему необходима операция на сердце. Однако члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, навестившие Гриба в СИЗО в начале марта, отметили, что «состояние его здоровья улучшается».

Напомним, украинец был осужден за содействие террористической деятельности в России. В 2017 году он с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном, а после сбежать из страны.