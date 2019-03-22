Украинец Гриб осужден в России на шесть лет

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму.

«Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает сообщение из зала суда РИА «Новости». Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение десяти дней.

Отмечается, что Гриб виновным себя не считает. Прокурор просил назначить ему шесть лет колонии общего режима, а адвокат – оправдать.

На оглашение приговорила присутствовали украинские журналисты и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Напомним, в 2017 году Гриб, находясь на территории Украины, через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном, а после сбежать из страны. Позже он был задержан.

Обстоятельства задержания в августе 2017 года до сих пор официально не раскрываются. Защита утверждает, что его похитили российские силовики из белорусского Гомеля, где он должен был встретиться с этой девушкой.

Согласно УК РФ, иностранец, не проживающий постоянно в России и совершивший преступление за границей, подлежит уголовной ответственности в России, если преступление направлено против интересов страны.