На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах

Предприниматель Алимжан Тохтахунов, в определенных кругах известный как Тайванчик, приехал проститься с певицей Юлией Началовой и на ее похоронах вспомнил о приписываемых артистке многомиллионных долгах.

Тохтахунов заявил, что запомнил Началову красавицей и «хорошей девочкой», они часто общались и месяц назад виделись, передает «Московский комсомолец».

Предприниматель сообщил, что в последний раз он был с певицей на концерте, и тогда заметил, как ей «было тяжело, она уже была сильно больная». Он спросил у Началовой, что с ней, и та рассказала о диагнозе – подагра.

Тохтахунов также отметил, что долг в 29 млн рублей, приписываемый Началовой, – «не такая уж чудовищная сумма».

«Думаю, родители погасят, друзья соберут, если будет надо, поможем», – пообещал он.

Прощание с Юлией Началовой проходит в Москве в Траурном зале Троекуровского кладбища, передает ТАСС.

По оценкам сотрудника охраны кладбища, в очереди к залу выстроились несколько сотен человек, народ продолжает прибывать.

Отмечается, что в четверг на станции метро «Кунцевская» собралось большое количество людей, которые считали важным попрощаться с артисткой.

Кроме того, сломавшийся автобус не помешал решимости поклонников ее творчества, многие добирались до кладбища на такси. В беседе с журналистами люди отмечали, что были глубоко тронуты историей Началовой и ее внезапным уходом из жизни из-за тяжелой болезни.

Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой. Среди присутствующих – Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез, передает РИА «Новости».

Перед началом церемонии на улице одной из пришедших стало плохо.

«Я не могу справиться с эмоциями, это невыносимо. Такой шок. Я плачу все эти дни», – рассказала женщина.

«Она была талантливой, молодой и красивой, это большая несправедливость», – добавила другая поклонница.

Напомним, Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач объяснил ее смерть случайностью.

Позже стало известно, что артистке якобы не хватало средств на лечение.