Аваков назвал пиаром обещания Саакашвили прилететь на Украину

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков счел планы бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили прилететь на Украину «пиаром за 300 долларов».

«Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет», – сказал министр в интервью Дмитрию Гордону, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что планирует 1 апреля прибыть на Украину, поскольку уверен, что Петр Порошенко не пройдет второй тур президентских выборов, поэтому мешать его въезду никто не будет. Бывший глава Одесской области обвинил власти Украины в воровстве и рекомендовал «паковать чемоданы». Украинские пограничники уже пообещали, что не пустят Саакашвили на Украину.

Сам Саакашвили также сообщил, что не имеет политических амбиций на Украине.