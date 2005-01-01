Проректор РАНХиГС рассказал о «школе губернаторов»

«Наша задача – готовить управленцев высокого уровня, которые могут быть востребованы на разных должностях и позициях», – заявил газете ВЗГЛЯД проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя назначение участников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС на должности врио губернаторов.

«Выстраивание долгосрочной политики по обновлению и подготовке кадров – это серьезная стратегическая задача, поставленная президентом. Сюда входят и такие конкурсы как «Лидеры России», и программа подготовки высшего кадрового резерва, и другие проекты», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как отметил Комиссаров, он с пониманием относится к тому, что программу подготовки кадрового резерва в СМИ и блогах назвали «школой губернаторов», так как на данный момент назначено уже 17 губернаторов–выпускников программы.

«Но цель подготовки именно губернаторов в программе не стояла и не стоит. Наша задача – готовить управленцев высокого уровня, которые могут быть востребованы на разных должностях и позициях. Мы рады тому, что наши выпускники получают такие высокие назначения, и искренне желаем им успехов», – подчеркнул Комиссаров.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент России Владимир Путин проводит ряд кадровых перестановок среди губернаторов. Так, врио губернатора Республики Алтай назначен председатель НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин, врио губернатора Челябинской области – первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер, а врио главы Республики Калмыкия – экс-член Совета Федерации, кандидат политических наук Бату Хасиков. Первые двое являются участниками программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, третий – выпускник РАНХиГС.