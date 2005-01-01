Врио губернатора Челябинской области стал выпускник кадровой программы ВШГУ РАНХиГС

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

«Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что собирается забрать первого заместителя главы Минэнерго на другую работу.

«Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера. Ну, и у всех у нас была определенная тревога, что мы там забираем слишком много людей, до этого еще заместителя забрали. Но я смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве», – сказал российский лидер во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России».

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске, в 1995 году окончил Норильский Индустриальный Институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Также работал сначала в металлургической сфере, а с 2008 по 2009 был главой администрации Норильска. С 2001 года был директором ЗАО «Полюс», а в 2013 году занял должность заместителя Министра энергетики России. С ноября 2014 года назначен на пост первого заместителя.

Также Текслер был участником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.