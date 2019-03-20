Земан предложил провести децентрализацию власти на Украине

Президент Чехии Милош Земан на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю заявил, что считает целесообразным внести изменения в Конституцию Украины, которые обеспечат децентрализацию власти в этой стране.

По мнению хозяина Пражского града, ситуация на Украине похожа на хрупкое перемирие между ее гражданами, разделенными по языковому принципу. Русскоговорящее и украиноговорящее население в стране испытывает взаимное недоверие. Положение может исправить новая Конституция, предусматривающая децентрализацию власти и усиление роли регионов в принятии управленческих решений, передает ТАСС.

«Разумное решение [по выходу из кризиса на Украине] было заложено в Минских соглашениях, которые, к сожалению, никем не соблюдаются. Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно – в децентрализации [власти] Украины, чтобы все ее регионы, получили больше самостоятельности», – цитирует Земана информационное агентство ЧТК.

Напомним, в августе прошлого года Петр Порошенко отверг возможность федерализации Украины.