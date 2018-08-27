Порошенко отверг возможность федерализации Украины

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что страна останется унитарным государством, а власти не допустят федерализации.

«Украина – унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государств», – написал Порошенко в Twitter.

При этом Порошенко заявил, что программа децентрализации дает местным общинам «огромные права» и сокращает «расстояние между человеком и властью».

В апреле Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов.