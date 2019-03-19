Политолог: В регионы приходят люди с федеральным управленческим «бэкграундом»

«Можно отметить, что на руководящие должности в регионах продолжают приходить люди с федеральным управленческим «бэкграундом», как с точки зрения образования, так и с точки зрения предыдущей карьеры», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Курбангалеева, комментируя назначение первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера на должность врио губернатора Челябинской области.

«Самое главное – что смена губернаторского корпуса продолжилась, несмотря на появившиеся в последнее время различные инсинуации», – отмечает директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

Напомним, что во вторник Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил Алексея Текслера исполняющим обязанности главы региона. С 2013 года до этого момента Текслер был первым заместителем министра энергетики. Ранее он работал в металлургической сфере, с 2001 года был директором ЗАО «Полюс», в 2008-09 годах возглавлял администрацию Норильска. Добавим, что Текслер был участником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления ВШГУ РАНХиГС. О своем кадровом решении президент сообщил во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Позиция первого замглавы Минэнерго – это позиция, позволяющая наработать и продемонстрировать навыки решения различных вопросов. Посмотрим, как Текслер проявит себя на посту врио губернатора», – отметила Курбангалеева.

Говоря об изменениях в губернаторском корпусе, она подчеркнула: «Обновление регионального руководства идет там, где у губернаторов либо проблемы во взаимодействии с населением и, как следствие, низкий рейтинг, либо затяжные элитные конфликты, либо провалы в социально-экономической ситуации. Иногда эти вещи совпадают».